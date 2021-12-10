Львовский командир-майданщик недоволен НАТО и не верит Западу

10.12.2021  14:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Запад, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

США и Запад хотят договориться с Россией, а заявления о том, что Украина станет членом НАТО, носят лишь ритуальный характер.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, полевой командир «оранжевого майдана» Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Запад хотят договориться с Россией, а заявления о том, что Украина станет...

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По мнению Стецькива, если бы США видели Украину членом НАТО, то они уже предоставили ей план действий по членству.

«Ответом Запада должно быть немедленное предоставление НАТО ПДЧ Украине. Это был бы адекватный ответ, который немедленно бы отрезвил Путина. А Запад этого не делает», – возмущается политик-майданщик.

«И это меня убеждает в том, что нас не просто не собираются в НАТО принимать – нам просто ритуально рассказывают, что когда-нибудь мы вас примем, если вы захотите. Это означает, что Запад одной рукой говорит Украине красивые слова, а другой рукой все-таки «рассматривает» варианты договоренности с Россией», – заявил Стецькив.

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