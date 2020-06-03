03.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Военные преступления, Галичина, Местная власть, Политика, Украина
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Львовский мэр почтил садиста-эсэсовца


Мэр Львова Андрей Садовый участвовал в торжественных похоронах ветерана дивизии СС «Галиция» и СБ ОУН Олеся Гуменюка, который убивал евреев и поляков, а потом с гордостью рассказывал о своих «подвигах».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта и связи, депутат ВР IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня во Львове – пышные похороны, СС «Галичина», «дивизийник». Садовой выступает – выборы скоро, надо же понравиться, заигрывает. Покойный после СС «Галичина» перешел в УПА и рассказывал сколько людей убил, о своем фирменном почерке.

У него была железная проволока с ручками которую он накидывал на горло евреям и полякам. Так и пишет: «жидов и поляков». И скручивал. «Особенное наслаждение, когда хрустел позвоночник», пишет. И вот его – с почестями. И вы хотите жить, хотите, чтобы давали экспорт ракетным заводам, чтобы нас за быдло не держали?», – сказал Червоненко.

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