14.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Галичина, Мнение, Политика, Украина
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Львовский мэр подался в милитаристы

Украина должна создать «страшное оружие», чтобы Российская Федерация понимала, что ее наступление обернется гибелью тысячи солдат в день.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, при этом говорить о «реинтеграции» Донбасса в ближайшее время не придется.

«Если говорить об оккупированных территориях – они нескоро освободятся. Мы имеем пример Грузии, Молдовы, того же самого Приднестровья. Это все надолго. Если Россия ослабнет, тогда можно будет иметь другую динамику. Либо наращивать серьезный военный потенциал. Мы должны иметь оружие, которое должно быть страшным. Если Россия будет знать, что, нападая на нас, она будет терять в день тысячу человек живой силы, она не будет нападать», – заявил Садовой.

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