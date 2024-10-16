Львовский международник: «Надвигается недоброе – Китай нападёт на Тайвань, РФ – на Литву»

Тарас Стрельцов.  
16.10.2024 17:15
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На фоне общего мирового обострения польский генералитет бьёт тревогу, что воевать с русскими придётся уже нынешнему поколению.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил отец известного бандеровца-сбушника Юрия Михальчишина, львовский эксперт-международник Адриан Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне общего мирового обострения польский генералитет бьёт тревогу, что воевать с русскими придётся...

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«Что-то недоброе приближается, причём, в глобальном плане. Сейчас генерал Кукула, шеф польского Генштаба, в начале учебного года на лекции в военной академии прямо сказал, что нашему поколению придётся воевать. И мы защитим Польшу, и должны быть готовы. На него, конечно, набросились страшно все левые, оппозиционеры, но факт есть факт.

Другой польский генерал Анжейчак сказал, что им известны планы о нападении России на Литву. И сказал, что в этом случае НАТО будет очень резко отвечать в радиусе 300 км, у них есть такая стратегия, и под ударом будет Санкт-Петербург, на что начались крики на болотах, как это так – угрозы для колыбели революции», – паясничал он.

«И ясно, что Китай ищет момент для нападения на Тайвань, это уже третий манёвр за последние два года», – рассуждал Михальчишин.

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