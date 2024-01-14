Львовский нацик: «Это мы вдохновили США и Британию на удары по Йемену»

Англосаксы посмотрели, как Украина оказывает сопротивления второй армии мира, и решили «дать ляпаса» Ирану – союзнику России.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что в наших интересах, чтобы Запад был сильный. Запад демонстрирует силу, демонстрирует уверенность. Мы тоже это должны приветствовать, потому что это удар по союзникам нашего врага.

Сейчас дали пощёчину Ирану через его марионеток. Это местные ЛНР и ДНР в Йемене, хуситского государства не существует. Это люди, которые плюют на международное право, плюют на закон и порядок, которые убивают людей тысячами у себя на территории и готовы это делать где угодно. Поэтому Запад должен опомниться, и хорошо, что он постепенно просыпается.

Думаю, мы тоже отыгрываем в этом не последнюю роль как страна, которая оказывает сопротивление ядерной державе, второй армии мира, показывает, что не нужно колебаться, нужно делать. И то, что сделали сегодня вооружённые силы США и Великобритании, очень хороший начальный шаг в ответ», – разглагольствовал Михальчишин.