Львовский нацик рассказал, как промыть Донбассу мозги Бандерой

28.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В том, что восхваляемые нынешней Украиной Степан Бандера и Роман Шухевич были гитлеровскими коллаборационистами, нет ничего удивительного – они, как и любое революционное движение, не могли существовать без сотрудничества с внешними силами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как доказать жителям Донбасса, что Бандера и Шухевич – герои, а не нацистские прихвостни, как считает большинство из них?» – спросил ведущий.

«Нужно много и интенсивно рассказывать, при этом надо взять правильный тон: не учителя-воспитателя, не политрука, не грантоеда, который приехал осваивать определённый бюджет, это должен быть честный и откровенный разговор…

Нужно объяснить базовые вещи, что от начала ХХ века история не просто деформирована, она сфальсифицирована, и сейчас нам надо снять все эти наслоения и вернуться к источникам. Посмотреть, что происходило после 1920 года, когда Украина оккупирована: Советский Союз, Польша, Румыния, Чехословакия, потом, в 1939 году – Венгрия.

Что здесь происходило: большой террор, голодомор, завоз сюда людей – политика сталинского руководства, подготовка к агрессивной войне. Соответственно, на западной стороне – движение сопротивления, корпоративное движение, движение просвещения, молодёжное движение, на котором и выросли ростки украинского сопротивления и резистанса.

То, что ситуационно у них было сотрудничество с немцами – это понятно. Нужно быть дураком, чтобы не иметь сотрудничества с внешними силами. Нет ни одной революционной организации в мире, которая когда-нибудь бы победила без внешней поддержки. Российские социал-демократы – ленинцы – яркий аргумент в пользу этого», – рассказал Михальчишин.

По его словам, гитлеровских марионеток Бандеру и Шухевича нужно рассматривать как оппонентов «коммунистической Аль-Каиды».

«Однако надо понимать природу установившегося режима в Москве. Это не политический режим – это международная террористическая организация. Коминтерн, созданный в 1919 году в Москве, и его деятели – это Аль-Каида. Из этого нужно исходить. Это организация массовых преступлений, это использование терроризма, это геноцид целых народов, это розжиг вражды там, где её никогда не существовало. Это насильственное уничтожение законно избранных политических режимов, это насильственная конфискация имущества и активов, и их последующее перераспределение. Это – организация фанатиков, террористов и преступников. И наследниками тех преступников являются те, кто сегодня говорят, что Советский Союз – это хорошо», – добавил бандеровец.

При этом он подчеркнул, что цель – не переубедить оппонента, а пошатнуть существующие в нём догмы и стереотипы.

«Снести эту надстройку, а тогда уже базис, хоть и скромный, появится на поверхности. Просто, пока существует весь этот хлам в виде картинки последних 70 лет ХХ века как безусловного процветания, прогресса и развития, ничего с этим не сделаешь. И тут Бандера и Шухевич просто не вписываются в контекст, потому что они территориально обособленные, они идеологически в определённом сегменте действуют, а понятно, что он полярно противоположен», – признал Михальчишин.