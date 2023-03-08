Львовский националист посчитал главной задачей в тылу «уничтожение внутреннего русского»

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Главными задачами украинцев в тылу должна быть дерусификация, борьба с памятниками и религией.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный националист Валентин Балагура, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Балагура посчитал самым важным «уничтожение русского в себе».

«Я считаю, что тем, кто в тылу, нужно акцентировать внимание на проблемы, которые у нас есть тут. Военные знают, что им делать. Да, я уверен, что их командиры скажут, как вести себя с военнопленными. Нашим ответом должно быть первое – то, что мы продолжаем донатить нашей армии, второе – мы продолжаем процессы дерусификации. То есть памятники, Московский патриархат и так далее», – сказал националист.

«Свою злость мы должны конвертировать в уничтожение всего русского, уничтожение русского в себе. Потому что довольно часто бывает, что кто-то запостит в Инстаграме картинку с погибшим воином, а через шесть часов появляется видео с русскоязычным рэпом. То есть это позор, и мы должны уничтожить оккупанта в себе, должны уничтожить все, что связано с Россией, и тогда будет наша победа и все будет хорошо», – заявил Балагура.