Львовский националист посчитал главной задачей в тылу «уничтожение внутреннего русского»

Анатолий Лапин.  
08.03.2023 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 128
 
Галичина, Дзен, Общество, Россия, Русофобия


Главными задачами украинцев в тылу должна быть дерусификация, борьба с памятниками и религией.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный националист Валентин Балагура, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главными задачами украинцев в тылу должна быть дерусификация, борьба с памятниками и религией. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Балагура посчитал самым важным «уничтожение русского в себе».

«Я считаю, что тем, кто в тылу, нужно акцентировать внимание на проблемы, которые у нас есть тут. Военные знают, что им делать. Да, я уверен, что их командиры скажут, как вести себя с военнопленными. Нашим ответом должно быть первое – то, что мы продолжаем донатить нашей армии, второе – мы продолжаем процессы дерусификации. То есть памятники, Московский патриархат и так далее», – сказал националист.

«Свою злость мы должны конвертировать в уничтожение всего русского, уничтожение русского в себе. Потому что довольно часто бывает, что кто-то запостит в Инстаграме картинку с погибшим воином, а через шесть часов появляется видео с русскоязычным рэпом. То есть это позор, и мы должны уничтожить оккупанта в себе, должны уничтожить все, что связано с Россией, и тогда будет наша победа и все будет хорошо», – заявил Балагура.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть