Львовский националист-СБУшник: Россия развалится, вернем Крым и украинцев Хабаровска

19.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может иметь куда более масштабные границы.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший советник главы СБУ и экс-депутат Верховной Рады от ВО «Свобода» Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что современные территориальные границы Украины не охватывают все украинские этнические земли. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть миллионы разбросанных по миру украинцев. Всех собрать в кучу – это сверхзадача, сверхидея. От Канады до Бразилии, от Польши до Сургута и Хабаровска наших надо собирать», – заявил Михальчишин.

По словам националиста, Украина «вернет» себе Крым и Севастополь, развалив Россию:

«Надеемся, это обязательно произойдет, но в ходе геополитических изменений, которые будут предусматривать изменения границ Российской Федерации. Они же не только незаконно удерживают Крым и часть Донецкой и Луганской областей, но и вообще много территорий, которые очень и очень спорные с точки зрения наличия там оснований для российской государственности. Развал России – были же когда-то надежды на Кавказ, сейчас на Поволжье, мне кажется, Дальний Восток, Урал. Там и демография очень интересно этому содействует», – сказал Михальчишин.