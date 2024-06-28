Львовский нацист-майданщик: НАТО неуклонно приближает Третью мировую войну

Блок НАТО своей бездеятельностью дождётся, что вместо решения российско-украинского конфликта, придётся столкнуться сразу с несколькими театрами военных действий.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана, нацист Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Не будет ни приглашения в НАТО, ни самого членства в обозримой перспективе . И эта перспектива не год и даже не пять. То, что они говорили в Вильнюсе, они говорят и сейчас: мы примем вас, когда будут выполнены условия, и когда союзники будут готовы. А союзники не готовы . И почему не готов первый союзник Украины – США, тоже совершенно очевидно: США держат эту опцию для закулисных переговоров с Россией. И это факт, просто о нём никто не говорит», – сказал Стецькив.

По его словам, НАТО совершает «ужасную ошибку».

«НАТО своей бездеятельностью, своим страхом приближает Третью мировую войну. Вместо того, чтобы вложиться в Украину по полной программе, включительно с военной поддержкой и хотя бы приглашением нас в НАТО, оно даёт России возможность наращивать союзнические отношения с многими странами авторитарного лагеря.

Сейчас вместо того, чтобы решить вопрос российско-украинской войны, оказав помощь Украине, у нас будет три-четыре-пять театров военных действий. В конечном итоге НАТО будет втянуто в войну, только на значительно худших условиях, и цена и для Украины, и для НАТО будет намного выше», – нагнетал экс-депутат.