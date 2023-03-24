Львовский нацист рассказал, как коллективный Запад отрывает Си Цзиньпина от России

Коллективный Запад включил «тяжелую артиллерию» для того, чтобы всеми средствами сорвать или испортить визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил местный пропагандист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, сближение Китая и России серьезно сдвигает чаши весов, поэтому Запад хочет всячески помешать этому.

«Весь мир стоит, и кто за руку, кто за волосы, кто за ногу, кто за пиджак – кто за что может ухватить, держат этого китайского леопарда от того, чтобы он окончательно не вступил в эту черную часть баррикад, где Россия, и полностью не сполз в ту сторону, потому что это очень серьезно бы поменяло все чаши весов. Мы видели, насколько глубокими и масштабными являются эти процессы, как мировые, по тому, какая сильная тяжелоатлетическая артиллерия контраргументов была применена коллективным Западом – не нами, потому что это не наш уровень геополитики. Коллективным Западом, мировыми игроками для того, чтобы сделать невозможной, усложнить или максимально ослабить эту встречу между Си и Пу. Собственно говоря, это было сделано. Ордер – это под Китай, мы должны это понимать, ордер на арест Путина. Это как раз накануне было сделано специально для того, чтобы сделать невозможным этот знак равенства между сотрудничеством с военным преступником, потому что это будет тянуть – и санкции, и соучастие. Сейчас видим рассекречивание детективной истории с ковидом. Это козыри, которые западный мир держал с 19-20 годов, это сейчас с «Тик-Током» связано – мы до этого еще не дошли, но много стран уже снимают эту платформу и запрещают эту платформу как китайскую платформу по сбору информации о всех пользователях. То есть, идет такая, настолько серьезная контр-аргументация очень крупного калибра. Как раз она показывает, что мир делает все для того, чтобы сделать невозможной эту синергию страшных красных драконов», – вещал Дроздов.