Львовский нацист рассказал, как коллективный Запад отрывает Си Цзиньпина от России

Анатолий Лапин .  
24.03.2023 19:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 263
 
Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Коллективный Запад включил «тяжелую артиллерию» для того, чтобы всеми средствами сорвать или испортить визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил местный пропагандист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллективный Запад включил «тяжелую артиллерию» для того, чтобы всеми средствами сорвать или испортить визит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Дроздова, сближение Китая и России серьезно сдвигает чаши весов, поэтому Запад хочет всячески помешать этому.

«Весь мир стоит, и кто за руку, кто за волосы, кто за ногу, кто за пиджак – кто за что может ухватить, держат этого китайского леопарда от того, чтобы он окончательно не вступил в эту черную часть баррикад, где Россия, и полностью не сполз в ту сторону, потому что это очень серьезно бы поменяло все чаши весов. Мы видели, насколько глубокими и масштабными являются эти процессы, как мировые, по тому, какая сильная тяжелоатлетическая артиллерия контраргументов была применена коллективным Западом – не нами, потому что это не наш уровень геополитики. Коллективным Западом, мировыми игроками для того, чтобы сделать невозможной, усложнить или максимально ослабить эту встречу между Си и Пу.

Собственно говоря, это было сделано. Ордер – это под Китай, мы должны это понимать, ордер на арест Путина. Это как раз накануне было сделано специально для того, чтобы сделать невозможным этот знак равенства между сотрудничеством с военным преступником, потому что это будет тянуть – и санкции, и соучастие. Сейчас видим рассекречивание детективной истории с ковидом. Это козыри, которые западный мир держал с 19-20 годов, это сейчас с «Тик-Током» связано – мы до этого еще не дошли, но много стран уже снимают эту платформу и запрещают эту платформу как китайскую платформу по сбору информации о всех пользователях.

То есть, идет такая, настолько серьезная контр-аргументация очень крупного калибра. Как раз она показывает, что мир делает все для того, чтобы сделать невозможной эту синергию страшных красных драконов», – вещал Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть