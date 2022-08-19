Львовский нацист: «Россию обязательно разделим, но нужны миллионные потери»

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Новости Украины

План раздела России был расписан еще в 1941 году, и нет никаких моральных или политических факторов изменять данному замыслу.

Об этом в эфире You-Tube канала «PolitrukUA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О сценарии распада России как империи говорил очень много и предметно классик украинской геополитики Юрий Липа. Написал свою работу, в 41-м она как раз вышла и называлась «Разделение России». Там будущие линии раздела очень чётко обозначены и обоснованы», – сказал Михальчишин.

Однако он признал, что украинский конфликт вряд ли сможет привести Россию к сколь либо значимым внутренним потрясениям. Следовательно, скорого распада ждать не стоит.

«Безусловно, что такие тектонические изменения вопрос не одного года и даже не пяти. И ни одна такая быстротекущая военная компания не способна, к сожалению, пока ещё подорвать потенциал России к сохранению своей имперской сущности. Их фиаско это даже не раненный, загнанный в угол зверь. Россия — это хищник у которого вырвали один кровавый коготь из лапы, которой он пытался порвать нашу страну. И поэтому нам придётся иметь дело с тем, что называет себя РФ. Хотя в будущем более отдалённом, я надеюсь, что речь идёт не далее, чем 10-15 лет, речь уже по-настоящему может дойти до других государственных субъектов. Какие-то варианты республиканских образований на европейской части России. Республика Дальнего Востока, Республика Кубань, Уральская республика. Не говоря уже про национальные республики, которые должны возникнуть, когда тюрьма народов развалится. Хотя на мой взгляд до этого ещё – ой как не близко», – с сожалением признал Михальчишин.

Ведущий спросил, чем нынешние боевые действия не дотягивают до ситуации, которая могла бы спровоцировать парад суверенитетов в России.

«Прецедент на который я опираюсь – это в первую очередь масштабный конфликт [Первая мировая война], который Россия начинала с далеко идущими намерениями: забрать у Австро-Венгрии Закарпатье, Галичину, Буковину. Забрать у Германской империи остатки Польши, забрать через Балканы и Чёрное море выход в проливы Босфор и Дарданеллы. Забрать из владений Османской империи территории за Кавказским хребтом. Только то, что Россия надорвала свои усилия на полях битв, а это, напомню, колоссальное количество погибших, огромное количество пленных. Речь шла о 4 миллионах человек. Это масштаб потерь, который был способен в то время Российскую Империю не просто пошатнуть, а поставить на колени и создать внутренние условия для революции, к де-факто военному перевороту 1917 года. Пока что с нынешними потерями русских агрессоров о таком сценарии мы говорить, к сожалению, не можем», – ответил нацист.