Львовский неонацист прочитал лекцию о российском императоре и аналоге коронавируса

23.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

После того, как российский император Николай I отослал поэта Тараса Шевченко рядовым в Оренбург, он получил «кармический привет» от союзников, победивший Россию в Крымской войне и умер от аналога коронавируса.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1855 год для Россиян был фатальным – это не только смерть большинства командиров, которые защищали Севастополь – адмиралы Корнилов, Истомин, Нахимов, был ранен молодой инженер Тотлебен, который обеспечивал оборону города с очки зрения фортификации, а также зимой гибнет удивительной смертью, выйдя без шинели на парад в Петербурге российский император Николай I», – заявил украинский неонацист.

По его словам, император «был настолько угнетен поражением под Балаклавой и Инкерманом», что «решил таким образом найти себе легкую смерть».

«Источники утверждают, что умер он от вируса гриппа и пневмонии – аналог нынешнего коронавируса. Но для нас важно, что этот мудак Тараса Шевченко заслал на 10 лет рядовым в Оренбургский пехотный полк, лично написав на его приговоре – с запретом писать и рисовать», – рассказал Михальчишин.

Он добавил, что «этот российский император, которого россияне называли «Николай палкин», «жандарм Европы», памятен нынешним украинцам тем, что занимался непрерывной русификацией.

«В его каденцию запретили употреблять термин Малороссия – и только Юго-Западная Россия. Он расправился с известнейшим украинским поэтом, художником и мыслителем XIX столетия, просто поломав ему жизнь этой службой в Оренбургском полку в Казахстане, на Аральском море великому Шевченко», – добавил радикал.

После этого, по словам Михальчишин, императору «кармично передали привет союзники под Севастополем, Балаклавой, Инкерманом, на Черной речке, и он с того времени узнал фрустрацию и умер такой вот совсем не героической смертью».