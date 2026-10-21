Львовский облсовет объявил 2027-й годом УПА – однако нарвался на гнев и санкции польских панов
Львовский областной совет объявил 2027 годом запрещенной в РФ УПА, и её командиров Романа Шухевича (признан пособником Германии в преступлениях против советского народа) Олега Ольжича.
Однако после вала критики со стороны Варшавы, объявление было удалено, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
В день своего принятия решение вызвало негативную реакцию со стороны Польши. Премьер Польши Дональд Туск сказал, что не понимает такой «суицидальной тактики Украины».
«Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность – не допустить, чтобы подобные вещи происходили. Подобные демонстрации вредят исключительно Украине и помогают тем, кто желает ей зла», – предупредил он.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц депутата Львовского областного совета Святослава Шеремета – автора идеи провозглашения 2027 годом Шухевича.
Киеву сразу пришлось оправдываться. В тот же день в МИД Украины заявили, что решение принималось на региональном уровне без консультаций с центральными органами власти.
«Власти Львовщины не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства Украина.
Нравится нам это или нет, но наша военная и экономическая логистика во многом зависит от Польши. Через её территорию к нам поступают оружие и другая помощь. От поддержки Польши зависит и наше продвижение в ЕС и НАТО.
Не будем забывать и о почти миллионе украинцев, которые нашли убежище в Польше. Следовательно, мы не можем не считаться с поляками. Особенно во время войны», – написала гневный пост депутат Рады Ирина Верещук.
После такой реакции Варшавы новость исчезла с ресурсов местных властей. В Facebook (запрещен в РФ) указывается, что соответствующая публикация удалена либо к ней ограничен доступ. Однако юридической отмены решения путём голосования не было.
English version :: Читать на английском Львовский облсовет объявил 2027-й годом УПА – однако нарвался на гнев и санкции польских панов