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Львовский областной совет объявил 2027 годом запрещенной в РФ УПА, и её командиров Романа Шухевича (признан пособником Германии в преступлениях против советского народа) Олега Ольжича.

Однако после вала критики со стороны Варшавы, объявление было удалено, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В день своего принятия решение вызвало негативную реакцию со стороны Польши. Премьер Польши Дональд Туск сказал, что не понимает такой «суицидальной тактики Украины».

«Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность – не допустить, чтобы подобные вещи происходили. Подобные демонстрации вредят исключительно Украине и помогают тем, кто желает ей зла», – предупредил он.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц депутата Львовского областного совета Святослава Шеремета – автора идеи провозглашения 2027 годом Шухевича.

Киеву сразу пришлось оправдываться. В тот же день в МИД Украины заявили, что решение принималось на региональном уровне без консультаций с центральными органами власти.

«Власти Львовщины не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства Украина. Нравится нам это или нет, но наша военная и экономическая логистика во многом зависит от Польши. Через её территорию к нам поступают оружие и другая помощь. От поддержки Польши зависит и наше продвижение в ЕС и НАТО. Не будем забывать и о почти миллионе украинцев, которые нашли убежище в Польше. Следовательно, мы не можем не считаться с поляками. Особенно во время войны», – написала гневный пост депутат Рады Ирина Верещук.

После такой реакции Варшавы новость исчезла с ресурсов местных властей. В Facebook (запрещен в РФ) указывается, что соответствующая публикация удалена либо к ней ограничен доступ. Однако юридической отмены решения путём голосования не было.