Львовский писатель-морпех приписал русским грязные «подвиги» ВСУ

Новости Украины

На фоне нагнетающейся информационной обстановки вокруг возможного наступления ВСУ на Херсонщину киевские пропагандисты взяли на вооружение приём запугивания населения, приписывая русским украинскую методику ведения боя, испытанную в Мариуполе и других освобождённых городах.

Такой можно сделать вывод из заявления экс-боевика «АТО», а ныне командира разведвзвода морской пехоты ВСУ, львовского писателя Владислава Якушева в эфире телеканала «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приказ деоккупировать эту территорию – это просто одна из вех, до которой мы дошли. То есть этим приказом Зеленский застолбил переход от оборонительной войны к войне наступательной. … Как поведёт себя военное руководство трудно спрогнозировать, потому что издали приказ, и будем деоккупировать эту часть. И русские это тоже читают, и будут сейчас укреплять эту часть. А где на самом деле начнётся операция никому неизвестно», – говорит боевик. «Сейчас во многих СМИ заголовки – люди, помогите ВСУ и просто спрячьтесь куда-нибудь в укрытие для того, чтобы пережить наступление ВСУ. Звучит это как-то пугающе для простых людей, а для тех, кто уже к реалиям войны привык, иначе. Что означает «мешать ВСУ» во время такой операции?» – спросила ведущая.

«Все знают, что русские используют гражданских, как живой щит. В той же Херсонской области, что делают, например, русские. У русских есть населённый пункт, они собирают детей из этого населённого пункта и в тех домах, где ночуют захватчики, они с собой берут туда ребёнка, зная, что по этому дому в таком случае ВСУ стрелять не будет. Если у вас с детьми нет возможности оттуда выехать, это понятно. Но если есть хоть какая-то возможность обеспечить себя, своих детей, и остаться как-то живыми, потому что понимаете, когда начинается большой бой, если из дома будут стрелять, то украинский солдат может не знать, что в доме находится ребёнок или семья, на огонь будут отвечать огнём. Поэтому если есть возможность покинуть те территории, это нужно сделать», – предупреждал боевик.