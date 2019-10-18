Львовский политик назвал Зеленского «русским штопором»

18.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Представители нынешней киевской власти реализуют на Украине прописанный Россией сценарий, пытаясь помешать вступлению страны в ЕС и НАТО.

Такое заявление в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» сделал бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом галичанин назвал своих соратников неонацистов – большинством украинского народа, стремящимся к евроинтеграции.

«Что придумано в России, то представители украинской власти повторяют.

Остановить их может только украинский народ, который вышел на улицу.

Просто обыкновенные люди смогут заставить украинскую власть начать говорить совсем иначе.

Проповедники русского анклава хотят заштопорить (видимо, застопорить – прим. «ПН») интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Никогда в жизни мы с этим не согласимся. Нас точно большинство. В столице, и в любом маленьком городке, или селе.

Выход простой. Народ Украины будет отстаивать украинские интересы, и Украина будет жить нашим европейским и евроатлантическим курсом.

Как бы этому ни сопротивлялись. Мы сильное государство и мы за себя постоим!», – разошелся западенский экс-чиновник.