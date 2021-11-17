Львовский портал: У ЕС нет совести. Западные соседи готовятся к отказу от ГТС Украины

Новости Украины

Перспективы по продолжению транзита газа через территорию Украины вырисовываются неутешительные.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит львовское интернет-издание «Захид.нет».

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«Когда летом Меркель и Байден заявили, что не позволят России использовать «Северный поток-2» как оружие, они, вероятно, и не ожидали, что за свои слова придется отвечать так быстро. «Северный поток-2» еще даже не запустился, как он уже стал этим оружием. И не только для Украины, но и для всей Европы. Но Меркель и Байден молчат. Им нечего сказать. Сейчас немецких политиков больше беспокоит вопрос, как пережить зиму и не обанкротится ли их промышленность. А откуда Германия получит газ — из Украины или через «Северный поток – 2» – вообще неважно», – сокрушается автор.

Он напоминает недавние слова канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что обвинять Россию в нынешнем энергокризисе нет оснований, поскольку та выполняет все свои обязательства.

«Монопольное положение «Газпрома» делает Европу уязвимой от действий российского поставщика. Надеяться на то, что у всех европейцев проснется совесть и они вспомнят об Украине, не стоит. Наоборот, уже сейчас наши западные соседи готовятся к выводу нашей ГТС из системы поставок российского газа. Венгрия договорилась о поставках голубого топлива через «Турецкий поток». Еще раньше это сделала Румыния. А Польша делает ставку на импорт сжиженного газа из США. Перспективы для нас вырисовываются неутешительные», – резюмирует портал.