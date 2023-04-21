Львовский пропагандист объявил дистанцирование от России задачей будущих поколений

Задачей следующих поколений украинцев будет полное дистанцирование от России.

С такой бредовой теорией выступил в эфире львовского телеканала НТА местный пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, лучшим выходом будет строительство «ментальной» стометровой стены между русскими и украинцами.

«Нам нужно на перспективу иметь трехметровые, пятиметровые, десятиметровые и стометровые стены. Я не в буквальном смысле, а в переносном. То есть, ограждения от этого гетто, всего наихудшего, чем является этот человеческий шлак и все, что на северо-восточных болотах. Потому мы должны это выстраивать, это вопрос гуманитарный, вопрос сопротивления всему контенту – это все в куче, и об этом уже сто раз говорилось.

Потому мы на это обречены, без этого мы в принципе любую формулу спокойного, мирного сосуществования с теми недоорками бесполезно искать. Мы можем только быть крепко защищены от них, и наша победа, мне кажется, будет состоять как раз в максимальной отдаленности от них, прежде всего, ментально, информационно, идеологически.

Можно быть с ними соседями, потому что Россия соседствует с очень многими народами, но те народы, которые ментально отрываются и оторвались от россиянства скачообразно, те являются самыми обеспеченными. И это подсказка нам – как бы мы ни были обречены на соседство с этим вечным врагом – будет ли он слабым, будет ли побежденным – это уже другой вопрос, но мы все равно должны ему противопоставляться, а, значит, максимально отдаляться. Языково, информационно, культурно – во всех аспектах, в которых только возможно. Потому это фактически национальная идея на следующие наши поколения», – трепался Дроздов.