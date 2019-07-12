Львовский пропагандист повторно назвал недоумками электорат «Зе» – и ведущего в придачу

12.07.2019, Львов, Владимир Гладков

Представитель партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в прямом эфире решил сделать замечание известному львовскому пропагандисту и телеведущему Остапу Дроздову, который в ходе своей речи назвал людей, проголосовавших за Владимира Зеленского, «недоумками».

Инцидент произошёл в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я услышал от пана Дроздова, очень печально наблюдать, мы с вами коллеги, я тоже журналист, Львовский национальный университет. Пан Остап, очень печально иногда слышать, что вы мнение 73-х процентов людей не уважаете, используя достаточно неоднозначные слова.

Это касается не только президента Владимира Зеленского, но и других людей. Я очень вас прошу, для того, чтобы и дальше вас воспринимали как серьёзного журналиста оставаться в нейтралитете, например, согласно принципам, которые декларирует BBC», – призвал соратник Зеленского.

«Пан Юрий, вы когда ко мне апеллируете, вы мне не указывайте, какую мне лексику выбирать и, поверьте, я ещё очень себя контролирую, говоря о 73-х процентах недоумков, которые могли проголосовать за Зеленского», – заявил Дроздов.

«Правильно ли, что вы считаете 73 процента людей…» – начал Камельчук.

«Да, абсолютно правильно. Я знаю, что это абсолютно бессознательный электорат, и трагедия моей страны состоит в том, что сейчас он выходит на авансцену, и очень печально, что вы к нему имеете отношение», – добавил пропагандист.