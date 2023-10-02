Львовский пропагандист прогнозирует «вечную войну с Россией»

Украина и ее население, включая будущие поколения, обречены на вечную борьбу с Россией.

К такому выводу в эфире своего видеоблога пришел скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, война с Россией носит для Украины экзистенциальный характер.

«Означает вот это – что это не продолжительная война и даже не длительная война, а вечная война. И теперь всем романтикам и поэтолюбам, которые любят красивую фонетику, что это красиво звучит: «экзистенциальная». По сути, это так и есть, теперь нужно уже перейти в конструктивное наполнение смыслами того, что мы называем экзистенциальным. А экзистенциальное, собственно, и есть вечное», – сказал русофоб.

«Пока будет существовать российская экзистенция как таковая, а, судя по тому, что БРИКС стал РИККИ и оброс серьезными ресурсами, это действительно уже начинает быть как необратимое, как что-то нерешаемое.

Вот пока вообще будет существовать российская экзистенция, при неважности возни за российский трон, кто там выиграет, пока будет существовать российская экзистенция, это и будет такое состояние. Понимаем ли мы вообще обреченность даже не свою, а своих детей уже, переживать то же самое и быть в том же самом без какого-то прагматичного решения», – заявил Дроздов.