Львовский пропагандист-русофоб пожаловался на тотальную цензуру на Украине

Анатолий Лапин.  
11.04.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, СМИ, Украина, Цензура


Прикрываясь военным положением, киевский режим ввел в стране тотальную цензуру. О

Об этом в эфире интернет-трансляции лишенного эфирного вещания телеканала «Прямой» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прикрываясь военным положением, киевский режим ввел в стране тотальную цензуру. О Об этом в...

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По словам Дроздова, власть, не стесняясь, просто выбрасывает из эфира ту информацию, которую считает неугодной.

«Я стою и стоял на позиции, что фактически телевизионный путинизм уже внедрен в Украине. У нас жестко и вертикально регулированная, цензурированная и структурированная вообще вся информационная сфера, в первую очередь, телевизионная», – сказал русофоб.

«Это просто по факту так потому, что наши лидеры современности не привыкли к нахождению в каком-то конкурентном поле, им проще, исходя из своих интеллектуальных основ, своего уровня, проще так топорно, черно-бело [действовать]. Не подходит – выбросим, оставим то, на что можем повлиять. Это прекрасно прикрывается военным временем», – заявил Дроздов.

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