Львовский пропагандист-русофоб: «В России нет людей»

11.05.2022  16:33 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

В России никогда не будут соблюдаться права человека, потому что там общество представляет собой «крепостное отребье».

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Против путинизма время играет в минус, потому что каждый месяц такого противостояния не с Украиной, а с мировой экономикой, вооружением, с мировой мощью – это, конечно, изнурительно. И это вопрос времени. И это изнурительно для институций, потому что в Росси институций нет.

Там прав человека никогда не будет, потому что там людей нет. Там с людьми напряг. Какие права человека? Для кого? Для челобитных крепостных? Для всего того отребья, для крепостничества, для всего этого рабства? Там нет ничего.

А, собственно, институционно Запад и мир будет сильнее, как бы там, что не говорил. Безусловно, это является цивилизацией, которая приветственная, питательная, которая питает и себя, и всё вокруг», – резюмировал Дроздов.

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