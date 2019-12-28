Львовский пропагандист требует не допустить запихивания пророссийского Донбасса в Украину

28.12.2019, Киев, Максим Карпенко

Уходящий год показал импотентность украинской политики по решению донбасской проблемы.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«19-й год зафиксировал, что донбасская проблема, проблема войны не имеет вообще своего решения. Я это часто говорил и всегда буду повторять – это полный тупик. Вся стратегия наших врагов состоит в запихивании в Украину этого российского анклава. Это же нужно было пять лет воевать, чтобы наконец-то дойти до этого сейчас.

Я даже благодарен «Норманду», этому термину, этому парижскому слету импотентов за то, что он на весь мир и нам самим показал, что не о чем дальше говорить ни с кем, решения не будет, будет долгоиграющая волынка, которая еще десятилетиями будет играть», – заявил Дроздов.