Львовский пропагандист требует не допустить запихивания пророссийского Донбасса в Украину
Уходящий год показал импотентность украинской политики по решению донбасской проблемы.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«19-й год зафиксировал, что донбасская проблема, проблема войны не имеет вообще своего решения. Я это часто говорил и всегда буду повторять – это полный тупик. Вся стратегия наших врагов состоит в запихивании в Украину этого российского анклава. Это же нужно было пять лет воевать, чтобы наконец-то дойти до этого сейчас.
Я даже благодарен «Норманду», этому термину, этому парижскому слету импотентов за то, что он на весь мир и нам самим показал, что не о чем дальше говорить ни с кем, решения не будет, будет долгоиграющая волынка, которая еще десятилетиями будет играть», – заявил Дроздов.
Спасибо!
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