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05.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Политика, Украина
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Львовский редактор обвинил интернет в электронной русификации

В настоящее время против украиснкого языка осуществляется культурно-лингвистическая диверсия.

К такому выводу в статье, опубликованной в журнале “Країна”, приходит львовский публицист, шеф-редактор журнала “Універсум” Олег Романчук.

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По его словам, русизмы в украинской общественно-политической лексике и в быту уже стали нормой.

“Можно аргументированно утверждать о фактах культурно-лингвистической диверсии относительно украинского языка. Речь идет не только о легализации суржика в быту, но и организации языкового хаоса на официально государственном уровне – в политике, науке, культуре”, – возмущается Романчук.

“Куда-то исчезли “Библиотеки”. Зато повсплывали “Книги” и Book. Фестиваль во Львове “Форум издателей” превратился в Book Forum. Возможно, именно поэтому маленьким украинцам вместо дзиги предлагают играться с юлою”, – негодует автор.

Также он утверждает, что количество заимствований из русского языка постоянно растет, “порождая хаос в национальном информационном пространстве”.

Кроме того, публицист жалуется на современные технологии.

“Через интернет также осуществляют электронную русификации. На уроках информатики, в лабораториях и в быту школьники и студенты общаются на удивительном компьютерном суржике-сленге: “ти ввів парамєтри страніци?”, “файл сохранив?”, “натисни “атмєніть”, а потім “создать”, – сокрушается автор.

Он также пишет, что литературный украинский язык исчез из рекламы, а “бал правят кальки с русского”.

“На рекламных плакатах президент Петр Порошенко призывает: “Прочь от Москвы!” По логике, должен появиться и такой лозунг: “Прочь москворечие Прочь суржик!”, – с горечью резюмирует Романчук.

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