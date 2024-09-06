Львовский русофоб: На Западе не понимают, что проблема не в Путине, а в самих русских

Появившиеся в американской прессе материалы с нарративами о том, что Владимир Путин всё равно не сдастся, и Западу проще его переждать, свидетельствуют о том, что партнёры решительно ничего не понимают в украино-российских отношениях.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Вообще не в Путине дело. Путин значение имеет, но исчезновение фамилии Путин не поменяет имперскую, шовинистическую и угрожающую нам природу России. Поэтому не в фамилию всё упирается. Если допустить, что завтра он склеит ласты, то послезавтра будет ещё больший ястреб войны или такой же самый. …Никакого другого, кроме кремлёвско-чекистского режима, там не будет. Потому что, во-первых, других сред в России нет вообще, и плюс к тому – на это есть запрос общества», – сказал русофоб.

«После курской операции запрос общества в России есть на жёсткий, ассиметричный, сокрушительно-жестокий ответ и месть. …Будет это делать Путин или кто-то другой, это вообще не имеет никакого значения. Я вообще не привязываю войну к фамилии Путин, я её привязываю к самой природе русских, а он неизменна. Никакая смена фамилий не меняет ничего в самом подходе к Украине, кто бы ни был, они всё равно не признают права субъектности, самодостаточности Украины, государственности и так далее. Тут даже не о чем говорить», – добавил Дроздов.