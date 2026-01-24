Львовский русофоб наехал на Зеленского: «В Давосе надо было не вякать, а плакать»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский поступил крайне недальновидно, когда обрушился с критикой на западных союзников во время своего последнего выступления в Давосе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь Зеленского, по-моему, есть категорически и стратегически вредной, несмотря на весь шквал умопомрачительных эйфорических мыслей и восторгов, как хорошо он все сказал», – считает Дроздов.

Он убежден, что обвинения Зеленского в адрес своих спонсоров, за счет которых страна выживает, звучат лицемерно.

«Твое государство неэффективно, иначе оно бы не сидело на подсосе, на искусственной вентиляции легких Запада. Поэтому ты не имеешь права что-то там, извините за слово, вякать в адрес институциональных демократий, которые как-то 80 последних лет прекрасно себе жили, а не прозябали, в отличие от великого красноречивого оратора», – сказал галичанин.

Он называет украинцев «дикарями в замерзшей пещере», вокруг которых неоновые огни.

По его мнению, Украина не может себя позиционировать как нацию, которая творит новую архитектуру европейской безопасности и учить, как европейцам себя вести в вопросе Гренландии.

Дроздов добавил, что Украине «выгоднее быть нацией-жертвой» и подавать себя как слабое, а не сильное государство.