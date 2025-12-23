Украинцы зря радуются решению ЕС выделить 90 миллиардов евро киевскому режиму.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.

«Радость, к концу года Санта-Клаус, Николай принес лучший подарок освоителям средств, расхитителям бюджетов. Все, деньги есть, жить будем, все будет хорошо. А народу чего радость?», – недоумевает Дроздов.

Он объясняет, что эти деньги не являются репарациями от России.

«Это не конфискованные деньги Путина, это не арестованные активы Кремля. Это заем, залогом которого есть бюджет ЕС, который наполняется налогоплательщиками всех тех западных стран, получивших этот заем», – объясняет русофоб.

Он напоминает, что в следующем году вся бюджетная сфера будет функционировать за счет денег Запада.

«Мы живем на западные деньги. Это косвенное свидетельство дефолта как понятие несостоятельности государства выполнить свои прямые обязанности перед бюджетной сферой. Конечно, над этим такое покрывало висит, что все идет на войну, бюджет обороны многомиллионный, многомиллиардный и триллионный.

Но вообще, это несостоятельность государства – даже пенсию пенсионеру выплатить, те же нищенские четыре тысячи, 80 евро или сколько там, самую низкую в Европе», – резюмировал Дроздов.