Львовский русофоб пророчит перелом: «У России появился свой Жуков»

13.10.2022  09:56 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Новый командующий СВО генерал Сергей Суровикин в первые дни после своего назначения фактически свёл на нет противовоздушную оборону ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый командующий СВО генерал Сергей Суровикин в первые дни после своего назначения фактически свёл...

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«У нас уже суммарно по состоянию на сейчас, начиная с 2014 года 20% уже потеряны и временно оккупированы. Мы тут сравнялись с Грузией.  Планы оккупации по итогам первого тайма выполнены на 20% . И теперь начался второй тайм. И в отношении него нужно подходить хладнокровно. Какими входят все участники войны на эту вторую фазу, на этот окончательны отрезок борьбы? Должен сказать, что враг учёл все ошибки, это важно понимать.

Я тотально не воспринимаю недооценки врага. Мне кажется это ловушка для многих людей. Учтены все ошибки. Фактически на второй тайм враг выходит полностью перезагруженным. И эта перезагрузка удалась.

Я надеюсь, что аналитики из Генштаба это понимают, у меня есть большая надежда. Эти массированные ракетные обстрелы, которые мы с вами сейчас наблюдаем и переживаем – это первый рабочий день нового «маршала победы» для России. Это их новый маршал Жуков, который сейчас именуется Суровикином», – заявил Дроздов.

Он спрогнозировал, какие проблемы сулит Украине данное назначение.

«Не зря этого маршала Суровикина нового руководителя, который в первые два рабочие дня взвинтил ситуацию таким способом, назвали «генерал Армагеддон». Этот «генерал Армагеддон» ассоциируется для военных российских элит с переломом ситуации. Это было в Чечне, год, где он был, и происходил перелом ситуации диверсионно-террористическим способом.

И особенно это видно по Сирии, где он руководил войсками до 2019 года. Там тоже происходил перелом ситуации за счёт бескрайности этого генерала. Собственно, потому он и поставлен сейчас на эту украинскую кампанию. Неслучайно он генерал сил ВКС.

И сейчас Украина входит во второй тайм воздушной войны. И мы должны понимать, что какие бы мы успехи ни демонстрировали на земле, при тотальной уязвимости с воздуха – а это единственное пространство, где Россия как враг имеет преимущество ракетное и авиационную.

Теперь плюс иранские дроны – это очень сильно. Их это усилило, и это большая проблема, и дроны-камикадзе закупают не два Сергея под хайп, а государство и специализированные органы.  Но сейчас не об этом.

Я о том, что мы входим в осеннюю фазу воздушной войны, где мы намного уязвимей, потому что и генерал Залужный говорит о недостатке ПВО и так далее, это всё советское. Будем уповать на то, что какие-то передовые системы ПВО до Украины дойдут. Потому что мы будем самые большие удары получать с воздуха», – рассказал русофоб.

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