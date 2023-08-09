Львовский русофоб: Провал наступления ВСУ уже невозможно припудрить и декорировать

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Украина живет в параллельной реальности, пока Запад открыто пишет, что наступление провалилось и меняет риторику «победы» на слова о «решении» конфликта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, для Запада война на Украине выглядит патовой без возможности прорыва.

«На Западе уже не дискутируется о быстром прорыве. Признано как факт, что его не будет – будет, собственно, месиво. Месиво километр за километром. Это действительность, которую Запад уже принимает. Я, конечно, тут никого не удивлю, что из этого будут истекать все следующие политические решения западных правительств касаемо украинской войны, которая для них выглядит все равно уже зафиксированно патовой, без возможности резкой смены фронта. Причины убираем вниз – нет смысла, отбрасываем их, мы просто на уровне констатации», – сказал русофоб.

«В Украине существует параллельная реальность, где люди абсолютно по-другому смотрят на то, что весь мир видит так, как он и пишет, и пишет публично. Уже невозможно скрывать это, эту раздвоенность нарративов о войне, это уже доходит до таких размеров, что это невозможно чем-то припудрить и декорировать елочными украшениями. Абсолютно понятно полностью и четко, что война на истощение означает абсолютно иные ожидания, потому, в принципе, если тема победы не звучит, а больше звучит решение, тема наступления анализируется как таковое, что не состоялось или происходит с большими сложностями, и это война на истощение типа село за селом. Это уже как определенная константа», – заявил Дроздов.