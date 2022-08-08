Львовский русофоб: «Выкурить российского агрессора уже невозможно»

Новости Украины

Россия никогда не уходит с тех территорий, над которыми установила контроль. Пример тому – ситуация с Абхазией и Южной Осетией, которые сохранили независимость благодаря помощи России в войне 2008 года.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, тот факт, что о потере Грузии контроля над этими регионами спустя 14 лет конфликта никто не вспоминает, является опасным прецедентом для Украины.

«Этот грузинский пример, и главное, как не стать, он показывает практику России, о которой много говорит людей, которые занимаются Россией. Они говорят, что всюду, куда она заходила, она, как правило, не выходит уже. И это грузинский пример в истории аннексий, вторжений, посягательств территориальных и вооруженных вторжений. Грузия прописывается как такой хрестоматийный пример того, что фактически невозможно выкурить этого агрессора, потому что опыт потери территории для Грузии – 14 лет Южная Осетия и 30 лет Абхазия. При таком сроке это уже треть столетия, при таком хронометраже потери территорий фактически это уже воспринимается как определенный статус-кво, устаканенный, к большому сожалению. И тут Грузия и Украина оказывается в одной лодке жертв России. Тоже нужно смотреть, как мировое сообщество действовало 14 лет и сейчас, насколько это все соразмерно. Когда мы говорим о Грузии сегодня, о том, как не стать Грузией, то мы должны говорить о том, как не должен появиться в Украине такой себе «план Саркози». Тогда Саркози был президентом Франции, он был основным международным регулятором этой войны, и весь план состоял, мы бы сейчас его назвали «в откате до 24 февраля». Все, что было по Грузии, все, что они могли на то время – это предложить Грузии и России «отмотать» ситуацию до момента вторжения. То есть все равно оставить в статусе-кво и Абхазию, и уже Южную Осетию, которая по факту была под вторжением, захвачена и напичкана российскими ФСБшниками и военнослужащими… 14 лет прошло с того времени, и дальше вопрос не решен, суверенитет Грузии нарушен и воссоздан, не восстановлен, и ничто не говорит о том, что он когда-нибудь будет восстановлен», – заявил Дроздов.

По его мнению, опасность для Украины сегодня в том, что, как и 14-ть лет назад мировое сообщество признало Грузию и Россию равнозначными «виновниками» конфликта, так и сегодня эта история может повториться.

«Самое трагичное – я тут параллели вообще боюсь проводить с Украиной, потому что если эти параллели с Грузией пройдут на Украину, то это просто развести руками и пиши пропало. В чем состоит [проигрыш] Грузии на международном уровне? В том, что отчет и решение, толкование ПАСЕ, которым сформулирована вся война таким образом: и Россия, и Грузия несут равную ответственность за военные действия, военный конфликт. Если вы это сейчас проследите, протянете эту нить до Amnesty International, то видите те же лекала. Международная какая-то организация предлагает равную ответственность двух сторон», – резюмировал Дроздов.