Львовский русофоб: «Я не истеричка, но боюсь нового наступления на Киев из Белоруссии»

Тарас Стрельцов.  
05.07.2024 12:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 126
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Северное направление – наиболее географически опасное для Киева. Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лукашенковский режим сознательно выбрал роль плацдарма для РФ ведения войны против Украины. Он был применён в 2022 году, был применён чрезвычайно успешно. Белорусский плацдарм в истории нашей войны для Украины является наиболее опасным. Потому что территориально по расстоянию это ближе всего к столице, мы знаем географическую карту. Потому это всегда нужно держать в уме», – сказал Дроздов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Северное направление – наиболее географически опасное для Киева. Об этом в эфире телеканала NTA...


«Я не из тех людей, что побегут истерично – вот, сейчас будут вторгаться, но уже раз вторглись! Поэтому кто знает. Всегда нужно держать северный фронт как очень потенциально опасный, потому что один раз он уже был успешно задействован. Эта северная сторона для меня была и остаётся максимально опасной», – выразил опасения русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть