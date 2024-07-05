Львовский русофоб: «Я не истеричка, но боюсь нового наступления на Киев из Белоруссии»

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Северное направление – наиболее географически опасное для Киева. Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лукашенковский режим сознательно выбрал роль плацдарма для РФ ведения войны против Украины. Он был применён в 2022 году, был применён чрезвычайно успешно. Белорусский плацдарм в истории нашей войны для Украины является наиболее опасным. Потому что территориально по расстоянию это ближе всего к столице, мы знаем географическую карту. Потому это всегда нужно держать в уме», – сказал Дроздов.

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«Я не из тех людей, что побегут истерично – вот, сейчас будут вторгаться, но уже раз вторглись! Поэтому кто знает. Всегда нужно держать северный фронт как очень потенциально опасный, потому что один раз он уже был успешно задействован. Эта северная сторона для меня была и остаётся максимально опасной», – выразил опасения русофоб.