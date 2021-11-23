Львовский «свидомый» устроил переполох в Верховном суде из-за табличек на русском

23.11.2021  18:24 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Львов, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

На стенах Кассационного хозяйственного суда Украины висят стенды с информацией на русском языке.

Об этом у себя в «Facebook» с возмущением написал называемый в СМИ «львовским общественным деятелем и защитником украинского языка» Святослав Литинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На стенах Кассационного хозяйственного суда Украины висят стенды с информацией на русском языке. Об...

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Он отреагировал на то, что ранее руководитель проекта «Открытый Суд» Станислав Батрин обратил внимание на фотографии из Кассационного хозяйственного суда (Верховного суда), опубликованные главредом «Судебно-юридической газеты» Натальей Мамченко.

На снимках – стенды, подписанные по-русски «Самые деятельные юристы» с 2014 по 2020 гг. Ниже также на русском языке отметка: «Юристы, наиболее заметные в общественно-политической жизни Украины».

«Верховный Суд насаждает потребителям русский язык и открыто нарушает закон о языке. Итак, вместо образца, Верховный Суд у нас решил покончить со своей репутацией «блюстителя закона», – сокрушался он.

Пост Батрина крайне возмутил Литинского. Блюститель «мовы» написал обращение в Верховный суд о недопустимости обнародования информации на «иностранном языке».

«Станислав Батрин сообщил о доске объявлений на иностранном языке в Верховном Суде. Я написал обращение – доски уже нет», – похвастался Литинский.

В опубликованном ответе на запрос за подписью замруководителя аппарата – руководителя секретариат Кассационного хозяйственного суда сообщается, что теперь информация, «изложенная не на государственном языке» отсутствует.

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