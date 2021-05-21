Львовский телефюрер Дроздов требует официально провозгласить: Украина – «Анти-Россия»

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна официально провозгласить себя антироссийским проектом и проводить тотальную дерусификация на своей территории. Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Дроздова, Россия для самостийной Украины всегда будет вечным врагом, потому радикальный разрыв всех связей усилит независимость.

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«Если мы все понимаем, что Россия – это наш вечный перманентный и, что важно, будущий враг, так вполне логично на идеологическом, мировоззренческом уровне позиционировать свое государство как антироссийский проект. Это позволяет нам сохранять украинский язык, отвоевывать пространство русификации, это позволяет нам устанавливать все барьеры для проникновения всего российского, признать, что российское убивает так же, как и пули. И тогда это позволяет укреплять свое государство, а не забавляться, что мы вроде бы Украина, мы против России, но ничего, что у нас будет российское телевидение, а ничего, что у нас будут транслироваться российские нарративы, ничего, что у нас русский язык будет расширять свой ареал применения, а не уменьшать, как это сделали все русифицированные страны еще в 90-х годах. Уже настало время выбирать, с кем ты, какой твой проект», – заявил Дроздов.