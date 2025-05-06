Львовский теленацист Дроздов: Украина в худшей позиции за все годы конфликта

Тарас Стрельцов.  
06.05.2025 18:23
  (Мск) , Львов
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Трамповское «замирение» застало Украину «в очень неудобной позе» – в худших позициях за все годы вооруженного конфликта.

Об этом на телеканале NTA заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамповское «замирение» застало Украину «в очень неудобной позе» – в худших позициях за все...

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Ведущая обратила на слова Трампа, что в переговорах «США ближе к одной из сторон, но не так близки с другой», без уточнения деталей.

«Логика поведения России ему более понятна, он больше на неё полагается. Потому что, с точки зрения Трампа как арбитра, войну ведёт Россия, у неё инициатива, у неё стратегия, у неё определённые уступки. К большому сожалению, от этого все и отталкиваются. Было бы иначе, была бы другая оценка и в Америке.

Всё это «замирение» застало нас в самой худшей ситуации целиком прогнозировано. Потому что на четвёртый год войны мы в неё вступаем чуть ли не вообще в наихудших своих позициях. Нас застали в такой позе, когда у нас нет сильных аргументов, кроме патетики, хорошей морально-этической аргументации и очень плохой ресурсной», – грустил в ответ Дроздов.

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