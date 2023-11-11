Львовский теленацист: «Мы – нация пигмеев»

Большая часть украинского общества, фигурально говоря, более предпочитает быть изнасилованной, чем украинизированной.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Или Украина будет украинской, или не будет вообще. Или будет какая-то другая, типа, другая Россия, только сине-жёлтая.

Знаете, в ней тоже можно жить, и сто лет в ней живём. Но есть же выбор. Можно быть тётей Мотей, которая будет предпочитать – лучше быть изнасилованной, чем украинизированной.

И шагу не ступит с мёртвой точки в сторону чего-то украинского. Потому что это в зубы бьёт, в носу смердит, потому что ему что-то не так, оно вот это привыкло, эта малороссийская органолептика, как чеснок на вампира – так украинское на тётю Мотю действует.

И она лучше расставит свои ноги перед насильником, но не сделает один миллиметр в сторону Украины, в которой она живёт, в которой она родилась, выросла, да и издохнет, наконец», – сказал Дроздов.