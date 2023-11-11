Львовский теленацист: «Мы – нация пигмеев»

Тарас Стрельцов.  
11.11.2023 09:47
  (Мск) , Львов
Просмотров: 954
 
Галичина, Дзен, Львов, Украина


Большая часть украинского общества, фигурально говоря, более предпочитает быть изнасилованной, чем украинизированной.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая часть украинского общества, фигурально говоря, более предпочитает быть изнасилованной, чем украинизированной. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Или Украина будет украинской, или не будет вообще. Или будет какая-то другая, типа, другая Россия, только сине-жёлтая.

Знаете, в ней тоже можно жить, и сто лет в ней живём. Но есть же выбор. Можно быть тётей Мотей, которая будет предпочитать – лучше быть изнасилованной, чем украинизированной.

И шагу не ступит с мёртвой точки в сторону чего-то украинского. Потому что это в зубы бьёт, в носу смердит, потому что ему что-то не так, оно вот это привыкло, эта малороссийская органолептика, как чеснок на вампира – так украинское на тётю Мотю действует.

И она лучше расставит свои ноги перед насильником, но не сделает один миллиметр в сторону Украины, в которой она живёт, в которой она родилась, выросла, да и издохнет, наконец», – сказал Дроздов.

Его взбесило, как многие в Киеве отрегировали на упреки бандеровки Ирины Фарион в адрес русскоязычных «азовцев».

«Потому что, если на втором году войны у нас встаёт вопрос, что, видите ли, страну раскалывает украинский язык, то, значит, мы не то что не доросли, мы – недоросли! Мы какие-то – нация пигмеев!

Потому что представить себе, что в Польше скажет поляк: «вы знаете, польский язык в Польше раскалывает Польшу», то вам скажут [примерно: вали в Россию, ругается по-польски] и там себе сиди. Или вы пойдёте в Чехию и скажете, что чешский язык сильно раскалывает? И вспомните, где была Моравия когда-то там до войны и так далее.

Мы в такой стране живём, где чёрное является белым, белое – чёрным. И значительная часть общества соглашается, и даже хочет жить в этой серой зоне. В зоне, где может быть и тётя Мотя, и герой Украины. И они встретятся на одной площади Рынок, и кто кому харкнет в лицо, как вы думаете?» – бесился русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть