Львовский теленацист: «Мы – нация пигмеев»
Большая часть украинского общества, фигурально говоря, более предпочитает быть изнасилованной, чем украинизированной.
Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Или Украина будет украинской, или не будет вообще. Или будет какая-то другая, типа, другая Россия, только сине-жёлтая.
Знаете, в ней тоже можно жить, и сто лет в ней живём. Но есть же выбор. Можно быть тётей Мотей, которая будет предпочитать – лучше быть изнасилованной, чем украинизированной.
И шагу не ступит с мёртвой точки в сторону чего-то украинского. Потому что это в зубы бьёт, в носу смердит, потому что ему что-то не так, оно вот это привыкло, эта малороссийская органолептика, как чеснок на вампира – так украинское на тётю Мотю действует.
И она лучше расставит свои ноги перед насильником, но не сделает один миллиметр в сторону Украины, в которой она живёт, в которой она родилась, выросла, да и издохнет, наконец», – сказал Дроздов.
Его взбесило, как многие в Киеве отрегировали на упреки бандеровки Ирины Фарион в адрес русскоязычных «азовцев».
«Потому что, если на втором году войны у нас встаёт вопрос, что, видите ли, страну раскалывает украинский язык, то, значит, мы не то что не доросли, мы – недоросли! Мы какие-то – нация пигмеев!
Потому что представить себе, что в Польше скажет поляк: «вы знаете, польский язык в Польше раскалывает Польшу», то вам скажут [примерно: вали в Россию, ругается по-польски] и там себе сиди. Или вы пойдёте в Чехию и скажете, что чешский язык сильно раскалывает? И вспомните, где была Моравия когда-то там до войны и так далее.
Мы в такой стране живём, где чёрное является белым, белое – чёрным. И значительная часть общества соглашается, и даже хочет жить в этой серой зоне. В зоне, где может быть и тётя Мотя, и герой Украины. И они встретятся на одной площади Рынок, и кто кому харкнет в лицо, как вы думаете?» – бесился русофоб.
Спасибо!
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