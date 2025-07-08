Львовский теленацист: «Никаких прав. Русские – это потомки саратовской бабки-проститутки»

Анатолий Лапин.  
08.07.2025 12:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Россия, Русофобия, Украина


Русскоязычные на Украине не имеют никаких прав на защиту своего языка.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычные на Украине не имеют никаких прав на защиту своего языка. Об этом в...

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«Русскоязычность не влечет за собой никаких языковых прав, точка. Для того, чтобы иметь языковые права, чтобы на тебя распространился концепт европейский защиты нацменьшинства, надо быть нацменьшинством. То есть, чтобы на тебя распространялась защита твоих языковых прав, ты должен назваться русским. Не русскоязычным, не кем-то там, а русским. Потому что языковые права порождаются лишь нацменьшинством. Хочешь иметь языковые права? Назови себя русским. Это, вообще, вопрос по всему юго-востоку», – заявил Дроздов.

Дальше он перешёл к оскорблениям сограждан.

«Может, кто-то соблюдает традиции своих родителей, какой-то проститутки-бабки, которую из Саратовской области эти скоты привезли на место уморенных голодомором, поселили жить, и она тут зажила себе, родила детей, скотина, сдохла бы первой, но так случилось. Поэтому свободно для себя: свободное общение, частное, домашнее – прошу, но язык гражданства, всего публичного – это украинский язык», – объявил ультиматум львовский нацист.

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