Львовский теленацист: «Никаких прав. Русские – это потомки саратовской бабки-проститутки»

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Русскоязычные на Украине не имеют никаких прав на защиту своего языка.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русскоязычность не влечет за собой никаких языковых прав, точка. Для того, чтобы иметь языковые права, чтобы на тебя распространился концепт европейский защиты нацменьшинства, надо быть нацменьшинством. То есть, чтобы на тебя распространялась защита твоих языковых прав, ты должен назваться русским. Не русскоязычным, не кем-то там, а русским. Потому что языковые права порождаются лишь нацменьшинством. Хочешь иметь языковые права? Назови себя русским. Это, вообще, вопрос по всему юго-востоку», – заявил Дроздов.

Дальше он перешёл к оскорблениям сограждан.