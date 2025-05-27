Львовский теленацист прозрел: «Радуетесь Taurus? По нам прилетит в 4 раза мощнее!»

Украинцам не стоит испытывать эйфории от известия о грядущей поставке немецких ракет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный антироссийской позицией львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас могут быть сняты, как уже от безысходности, от отчаяния, табу на дальнобойность ударов. Вот сегодняшняя новость на дальнобойность ударов, давайте все порадуемся за то, что можем мы теперь делать дальнобойные удары. Будем делать.

Но теперь будем считать, сколько дальнобойных «Искандеров» нам прилетит, потому что на дальнобойные удары по России в них полетит «Орешник». И это не пугалочки, это гонка повреждений, это логика такой гонки.

Ну, прилетит что-то туда мощное – мощнее вернется. Потому что в пропорциях противостояния сил, условно говоря, один к четырем, ну вот и умножайте все на четыре.

Сделали урон на одну единицу, получили на четыре – в этом суть тупиковой гонки повреждения. Что так будет нанесен колоссальный вред России, полетит по заводам и туда, а ведь прилетит в четыре раза больше, и это тоже должен кто-то считать, и как это произойдет, совершенно неизвестно», – заявил Дроздов.