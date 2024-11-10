Львовский теленацист – Зеленскому: Не надо ножками стучать, невозможность перемоги стала очевидна ещё в 2023

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Совершенно непонятна возникшая на Украине паника относительно возвращения к власти Дональда Трампа – ведь скепсис по поводу военной победы Киева оформился на Западе после провала контрнаступа еще в 2023 году.

Об этом на канале «НТА» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А до победы Трампа всё было зашибись? У нас всё шло по восходящей, мы были за шаг до победы? Эта эпоха реализма началась в конце 2023 года, она не 5 ноября случилась с победой Трампа, она просто формализовалась. Она начала работать с конца 2023 года, когда весь мир понял завершение темы «контрнаступа». После проваленного «контрнаступа» в мире всё встало на свои места. Уже никто серьёзных победных сценариев не рассматривал, год уже, как бы там наши ни бились в части риторики. Не будет ни одного решения, которое нас бы устроило. Берём за основу. Всё. И не нужно сейчас кричать и бегать относительно своего недовольства, игрушечно топать ногами и говорить, что всё это неправильно, а должно быть правильно. Немедленно, пока есть время, на январь выходить с реалистическим планом действий и включаться в тему, которую собой символизирует Трамп. Тема называется «поиск решений остановки войны». Всё», – бил в набат русофоб.