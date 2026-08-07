Львовский телеведущий: Кадры горящего Киева – лучшее подведение итогов 40-дневной операции Зеленского

Анатолий Лапин.  
07.08.2026 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Полное истощение боеприпасов для ПВО и кадры горящего Киева – наглядное доказательство того, что так называемая 40-дневная операция по принуждению России к миру провалилась.

Об этом в эфире радио «UAChicago» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Полное истощение боеприпасов для ПВО и кадры горящего Киева – наглядное доказательство того, что...

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«Мы настолько поражены и беззащитны. Из 27 ракет сбиты ноль… Все, что сейчас происходит, – абсолютно полный погром, который устраивает враг своей баллистикой, которая не сбивается…

Это все прямо связано, эти 40 дней… Страшные ракетные обстрелы перед окончанием этого ультиматума, который наша голограмма с неограниченной властью и таким же неограниченным воображением 40 дней назад объявила как «принуждение Путина к миру». Будто за 40 дней произойдет что-то такое невероятное, что просто кардинально все сломает и заставит кремлевского аспида задуматься о своем недопустимом поведении.

Ну и в сухом остатке, что мы имеем на 41 день после 40 дней принуждения? Вот фотографии Киева горящего – ответ на этот вопрос.

И все равно придется, кто бы в какой рассвет не верил, кто бы какими не воодушевлялся вещами касаемо стойкости, несгибаемости и «все перетерпим», и так далее, подводить черту этого 41-го дня и себе задать вопрос… Зная о близких к нулю запасах ПВО и неспособность сбивать российскую баллистику, как теперь оценивать достаточно агрессивные формы ультиматумов, «принуждение к миру», что мы сейчас переломим и так далее?» – сумбурно описал Дроздов полный провал надежд бандеровцев.

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English version :: Читать на английском Львовский телеведущий: Кадры горящего Киева – лучшее подведение итогов 40-дневной операции Зеленского

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