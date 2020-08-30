30.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Украина
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Львовский телеведущий: Мова не может победить русский в честной конкуренции


Если русскому и украинскому языку предоставить равные права, навязываемая стране мова с треском проиграет в условиях честной конкуренции.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Беларуси из 10 миллионов населения по-белорусски говорят только 600 тысяч – и это, кстати, мостик к нам. Это – наглядный пример, что происходит в странах, где второй государственный язык – русский.

Второго государственного языка русского никогда не бывает. Русский язык всегда является первым государственным языком, он всегда будет преобладать. Он и вводится только в русифицированных странах. Поэтому «второй» – это всё очень красиво, но в действительности всё наоборот.

Как только страна заводит у себя русский языка как другой государственный, он становится первым. Потому что гегемония этого языка есть по факту, неопровержимо.


Потом это пример, который показали наши друзья. 17 лет назад в Беларуси сделали первым государственным языком – русский. Всё, теперь их 10 миллионов осталось 600 тысяч белорусскоязычных. Что хотели, то и имеете», – заявил Дроздов.

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