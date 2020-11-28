28.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Донбасс, Украина
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Львовский телеведущий назвал жителей Юго-Востока Украины «свинотой»


Сталинская Россия устроила «голодомор украинцев» для того, чтобы на их место завезти лояльных русских. Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский ведущий-националист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропагандист назвал жителей юго-востока Украины «свинотой», которая тянет страну в Россию.

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«Я голодомор воспринимаю как самую страшную антропологическую катастрофу за последние тысячу лет. За тысячу лет, кроме Холокоста – это тоже можно считать равнозначным, – за тысячу лет чего-то более циничного и человеконенавистнического, голодомор относительно украинцев, – это нужно поискать. Это уничтожение самого класса, самого носителя сознания сельского собственника – это лет 200 еще будем «отхаркивать».

И сейчас «отхаркиваем», потому что на место голодоморных людей пришла та вся свинота, кацапщина, которая вдруг стала украинцами. Да даже и не стала, но как раз, на расчищенное голодомором место нам привезли всю эту юго-восточную свиноту, которая до сих пор, их потомки, до сих пор за мощи голосуют, за коммунистов, регионалов и дальше нас тянут туда, откуда их предки в 30-х годах приехали. У них, курва, зов крови», – заявил Дроздов.

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