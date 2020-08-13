Львовский телеведущий объявил белорусов «гнилыми» – слишком поздно захотели «в Европу»

13.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Пока Александр Лукашенко захватывает в заложники российских граждан, его силовики избивают журналистов из РФ, а государственная пропаганда продолжает искать «русский след» в беспорядках, украинская машина по промыванию мозгов представляет происходящее в Минске как действия «русского спецназа».

Об этом, в частности, заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Дроздов не скрывает злорадства по поводу событий в Белоруссии, называя это наказанием населению за лояльность Лукашенко и пророссийский курс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Безличностным местоимением «оно» я называю очень гнилое, пассивное, никакое население, которое в своё время согласилось и даже поддержало 25-летнее правление ограниченного, советского, неевропейского колхозника. Это оно толерировало создание и подписание Союзной страны с РФ, потому пускай оно не удивляется, что сейчас российские спецназовцы и омоновцы лупят дубинками белорусов.

Они согласились на это, когда безмолвно поддержали режим Лукашенко, когда не поддержали любые начинания белорусских патриотов и националистов, когда молчали во время репрессий и 25-летней зачистки Белоруссии от белорусского и белорусов», – сказал Дроздов .

По его словам, белорусы променяли «европейское будущее», которое уже наступило на Украине, на «комфортный совок».

«Это оно променяло своё будущее на совок. Я это говорю как человек, который сам дважды был в Беларуси, и всегда воспринимал эту страну как гротескный заповедник всего советского, георгиевского и ватного на постсоветском пространстве в центре Европы.

Когда оно на 25 или почти на 30 лет променяло Европу на Россию, когда оно сдало свой белорусский язык (а напомню 17 лет назад была введена норма о двух госязыках, и сейчас белорусского языка уже нет в Беларуси), выбрало пребывание в очень комфортном советском галимом русскоязычном Русском мире, то 25 – слишком много, чтобы оно расплодилось. И сейчас Беларусь демонстрирует, как сложно наверстать всё потерянное, как сложно идти в фарватере всего того, что не строилось, а консервировалось», – резюмировал пропагандист.