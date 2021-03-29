Львовский телеведущий требует «нести украинскость» на Дон

29.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов обрушился с проклятиями в адрес жителей Кубани и Донбасса, которые, по его мнению, предали украинство.

Дроздов обратил внимание на строки гимна Украины, где украинской территорией провозглашается пространство от реки Сян до реки Дон. Галичанин признался, что это уже давно не соответствует действительности, и теперь туда опять нужно «нести украинскость».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мне мало знать, что моя страна простирается от Сяна до Дона, если вокруг Дона живут одни манкурты, русифицированная москальня, люди, которые очень легко отдали свою веру как только пришли атеисты-большевики, которые очень легко отдали язык своей мамы, на котором им пели колыбельные и их дети стали вдруг все по-русски говорить, хотя их бабка тотально украиноговорящая. Мне мало просто знать, что мы от Сяна до Дона. Я хочу, чтобы мы мыслили категориями не территории, а пространством…

Украинскость нести на все территории, потому что пространства украинского слишком мало, мы не можем им накрыть всю территорию от Сяна до Дона. И отсюда эти антагонизмы и проблемы – все то, что нас очень грызет и даже кровью оборачивается», – заявил Дроздов.