Львовский телеведущий: Украина уже не вернёт Крым

03.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Крым является уже потерянной для Украины территорией, мечты о его возвращении – это утопия.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов рассказал, что бывал в Крыму еще в начале двухтысячных и уже тогда не видел на полуострове ничего украинского.

«К большому сожалению, я для себя Крым уже списал полностью, и вы это понимаете. Мы можем ставить на политическом уровне вопрос о деоккупации, возвращении, потому что Крым для нас является основой для международных санкций. Это такая хорошая правовая основа – щемить Россию по всем судам. Это санкционная больше история.

Я смотрю на это трезво – если вы меня спросите, верю ли я то том, что Крым будет украинским, я положу руку на сердце и скажу – не верю. Не обижайтесь, но не верю.

Я был в Крыму несколько раз еще задолго до всех этих событий. Мне кажется, еще тогда, в двухтысячных, нулевых годах там и не пахло Украиной, там все было отдано на откуп российским ФСБшникам, Черноморскому флоту, всем этим «русским движениям» и так далее, и так далее.

Потому что Украина не работала со своим активом, своей территорией, своим полуостровом, когда она была еще Украиной, когда она еще это имела возможность делать. Потому сейчас, извините, это уже никто не отдаст. Нужно быть или утопистом, или что, – чтобы в это искренне верить», – заявил Дроздов.