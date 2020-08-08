08.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галиция, Д.Б., нацизм, Одесса, Туризм, Украина
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Львовский телеведущий: В Одессу – ни ногой, там любят Путина!


Скандально известный украинский телеведущий Остап Дроздов зарекся отдыхать на курортах Одесской области, потому что там любят русских, уважают Путина и считают, что на Донбассе идет гражданская война.

Об этом Дроздов заявил в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».  По словам пропагандиста, он решил отдыхать на территории «окультуренной гуцульщины» – там ему лучше, нежели на «радиоактивном юго-востоке».

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«Отдыхайте в Украине». С кем? С «согражданами», которые, понимаете: «Кукуруза!». Ходят, продают, Боже. Это что-то ужасное, дикий Советский Союз. Потому лучше позалипать в Интернете, чем куда-то туда ехать. Этот юго-восток, Херсонщина, – это катастрофа. Дороги – катастрофа, сервис – катастрофа, люди – катастрофа.

Моя знакомая поехала под Одессу, какой-то Черноморск или что-то такое, на соревнования. Говорит: «У меня идет кровь из ушей, я не могу это слышать – это Советский Союз». У них русские – самые лучшие, у них Путин – это большой человек, никто там не нападал, все гражданская война.

«А мне тут не надо по-украински говорить». Это все на территории Украины! Еще и оставлять там деньги – себя не уважать! В морду дать, плюнуть и найти себе какой-то другой сервис! Это невозможно, это сплошь и рядом!


Потому я зарекся – я несколько раз ездил на такой отдых, возвращался больной. Больной от того, что я вижу, что я слышу, смотрю на это быдло, на тот совок. Это ужасно!

А повезти туда иностранца – это прекрасный экстрим-тур, поверьте, Чернобыль отдыхает. Там настоящий Чернобыль, радиоактивный. Там такого урана он насмотрится, он таких людей увидит – эту всю гопоту нашу. «Давай, шансон сейчас послушаем». В полный рот будем слушать шансон, потому что мы на пляже, и нам принесли кукурузку, чтоб ты подавился этой кукурузой!

Потому так – Карпаты украинские, где гуцулы, где украинский язык, где прекрасный, пышный сыр брынза или эта вурданка, овечий сыр. Пожалуйста, там можно тратить деньги, и там люди окультуренные. А то – нет», – заявил Дроздов.

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