05.12.2018, Полтава,   Галина Шершнева
 
Галичина, Донбасс, Права человека, Украина
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Львовский телеведущий: Все советские должны валить из Украины

На Украине осталось слишком много советских людей, от которых нужно избавиться.

Об этом сегодня в эфире Полтавского ТВ заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.

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«Я сторонник языка претензий. У меня претензии к каждому советскому человеку, который за 28 лет  в Украине не создал у себя внутри украинскую идентичность, которая у него была украдена в 20-м веке. Тем, кто хочет в условиях войны оставаться советским человеком, я желаю свалить отсюда на все четыре стороны. Настало время разговаривать языком требований», – сказал Дроздов.

Он полагает, что насаждение украинской идентичности должно быть не добровольным, а принудительным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Государство должно со школы заводить ребенка в украинский мир, независимо от того, к какому меньшинству он принадлежит. Если я украиноязычный и занимаю должность, я не буду брать на работу человека, который не владеет украинским языком. Потому что это противоречит моим принципам.

Моя мама из семьи репрессированных имеет 1500 гривен пенсии. Такую же пенсию имеет какая-нибудь оголтелая тетушка в Донецке. Но моей маме не пришло в голову позвать сюда Путина и спалить украинский паспорт. Почему она так же унижена и опущена на социальное дно?» – заявил Дроздов.

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