Львовский телеведущий: Юго-Восток угрожает нам Дедом морозом

10.10.2020, Львов, Тарас Стрельцов

На Юго-Востоке Украины живут худшие представители украинской нации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Юго-Восток полностью и тотально зайдёт вся «пятая колонна», это где-то треть территории. Она не зайдёт вследствие госпереворота, вследствие вторжения войск и высадки десанта ОПЗЖ в своих городах. Она придёт через добровольное голосование юго-восточного быдло-электората, который всегда таким и был, судя по всем картам голосований.

Это было, есть и будет, эта пророссийскеая зона таковой и останется. Я там никогда не работал, но туда и страшно идти работать. Там ватничество в открытой поощрительной, даже рекомендательной позе. Поэтому, о чём мы говорим?» – заявил Дроздов.

«Мы пошли на толерацию с худшим «соотечественником», с худшим «согражданом», с человеком, который игнорирует украинскую повестку дня. Мы его называем «братом, любимым», мы хотим вместе с ним пампухи есть, а он придёт к твоим пирогам, к твоей австро-венгерской кладке, с Дедом морозом вместо святого Николая и вместо штруделя с вонючей бочкой квашенной капусты. Чего я об этом говорю – не знаю.

…И эти выборы будут очередным тому подтверждением», – истерил пропагандист.