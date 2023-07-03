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На Украине подавляющее большинство мужчин призывного возраста не желают идти на фронт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так теперь на Украине называются военкоматы) Александр Тищенко, слова которого приводит сайт антироссийского пропагандистского канала «1+1».

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По его словам, в настоящее время военкоматы не могут отказать от практики так называемых облав, когда мужчинам вручают повестки на улице и сразу везут на комиссию.

Он пожаловался, что добровольно в военкоматы приходит около 20% (половина из которых – контрактники) от планового задания, которое должны выполнить ТЦК.

«Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», – говорит Тищенко.

Он убежден, что нужно проводить мобилизацию работников предприятий, несмотря на угрозу их остановки.

«Нужно понять, если наших военных не будет достаточно для обороны, то завтра на эти предприятия, придут хозяевами буряты и кадыровцы. Будет ли этим работникам тогда важна судьба их предприятий? Наш приоритет – это обеспечение обороноспособности государства и народа Украины», – заявил львовский военком.