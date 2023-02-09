Львовский волонтер: «Молю всех, кто может взять в руки оружие, сделайте это!»

Тарас Стрельцов.  
09.02.2023 08:29
  (Мск) , Львов
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская пропаганда правильно поступает, транслируя населению сплошные «перемоги», иначе украинцы бы попросту не выдержали правды с фронтов.

Об этом в эфире телеканала NTA заявила львовский волонтёр и журналист Ксения Клин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда правильно поступает, транслируя населению сплошные «перемоги», иначе украинцы бы попросту не выдержали...

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«Они рады, что есть, чем стрелять, есть, чем отвечать, но их там катастрофически сейчас не хватает. И ребята не то что устали, они переживают, будет ли подмога. Потому что да, нам сейчас говорят о победах, нам дают информацию более позитивную, и я это понимаю, я соглашаюсь как журналист, потому что мы бы не выдержали в действительности той правды, которая есть на фронте. Потому что война это не только победа, это кровь, это потери, это боль», сказала волонтер.

«Единственный фактор, который страшно болит и пугает, устоим ли мы, это подмога ребятам. Это даже не их замена, они не думают о том, чтобы идти отдыхать после того тяжёлого года жарких боёв, им просто нужно усиление, человеческий ресурс. И я просто сейчас молю всех, кто может взять в руки оружие, сделать это, потому что действительно нам или быть, или не быть», – призвала Клин.

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