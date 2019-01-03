Львовский ворюга обьявил о переходе в наступление и готовности “отдать жизнь”

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Объединение «Самопомощь» единогласно проголосовало за выдвижение своего лидера, львовского мэра Андрея Садового на пост кандидата в президенты Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее решение было принято на 17 съезде партии 3 января, говорится в сообщении на сайте партии.

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«Я помню, когда был первый день моей работы в должности во Львове. Тогда спросили Екатерину (жену Андрея Садового — Ред.) какие у нее впечатления, какие ожидания. Она сказала — у меня такое впечатление, ожидания, что я посылаю мужа на войну. Я понимаю, что я иду на войну, но я иду служить. Я люблю людей и люблю вас. Я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина и у нас другой нет, другого шанса не будет. Мы должны идти сейчас в наступление и побеждать, именно сейчас», — заявил Садовой в своей речи.

Напомним, Садовой стал известен всей Украине благодаря каким-то управленческим талантам и процветанию родного Львова, а благодаря позорной эпопее с распихиванием десятков тысяч тонн львовского мусора по всем городам Украины, зачастую тайно и против воли соответствубщих общин. А киевская юристка Татьяна Монтян называла Садового “ворюгой” и “коммунальным мафиози”. Также на украинском ТВ вышлла посвященная деятельности Садового передача под названием “Лига коррупции”.

