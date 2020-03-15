Львовский журналист: Атошники предпочли капитуляцию

15.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В скором будущем президент Украины Владимир Зеленский будет трактовать войну в Донбассе как внутренний конфликт.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне там начали писать, что это просто советник секретаря СНБО (Сергей Сивохо – ред.), он даже там не на зарплате и вообще не на должности, зачем придавать большое значение тому, что он там взболтнул – ну и взболтнул. Э, нет! Это ягода одного поля с Зеленским. Всё, что они говорят, они в действительности так и думают. Нам всем публично сказали: государственной политикой в отношении к этим событиям будет признание этих событий как внутреннего конфликта. Это нам говорил Путин с первого дня. Это он будет говорить уже сейчас устами наших таких «выдающихся» политиков современности.

Поэтому «внутренний конфликт», «братоубийственная война», «гражданская война» – это термины не Соловьёва, не Киселёва, не Скабеевой, не с российских пропагандистских каналов, это будет лексика и терминология украинских чиновников, избранных этими же людьми», – заявил Дроздов.

«Седьмой год я это слышу – когда наконец своё окончательное слово в этой перепалке между украинской ватой и украинскими патриотами скажут, собственно, те, кто имеет наибольшее право говорить о своей стране – это люди войны. И мне кажется, что мы ничего не дождёмся. Да, они могут пойти на нервах повалить того Сивохо, ну, в морду дать. По большому счёт это ничего не меняет.

Давайте говорить откровенно: президент Зеленский является и президентом атошников. Я не хочу вас этим обидеть. Согласно данным ЦИК, и в первом, и во втором туре военнослужащие, которые находятся на передовой, на первом месте голосования в спецучастках военнослужащих, которые воюют за свою страну, был Зеленский. 50 процентов за Зеленского и что-то 48 – Порошенко во втором туре», – припомнил львовский телеведущий.

«Президент Зеленский – президент передовой, и АТО выбрало капитуляцию. Поэтому что сейчас ожидать от людей войны, которые в своём большинстве на первое место в бюллетени поставили нынешнего президента?

Я не знаю, я ставлю троеточие, потому что у меня по людям войны есть наименьшее право что-то говорить, я к таким людям не принадлежу, но что-то мне подсказывает, что мы ждём окончательного слова на все эти события, когда их войну их же, выбранный ими верховный главнкомандующий будет для себя трактовать как внутренний конфликт между братьями, то могут вылезти очень неожиданные герои, которые скажут, что пока ты сидел там в своих тёплых студиях, я вообще-то воевал за эту страну и буду дальше говорить на русском языке и ты мне вообще ничего не сделаешь, и он будет прав.

Потому я ставлю большой знак вопроса, будет ли окончательное слово людей войны в этой стране. Я бы очень хотел, чтобы эта украинская часть людей войны, потому что там тоже есть разные, всё-таки сказала своё слово», – добавил Дроздов.